Lucio Battisti, dove si trova la sua tomba (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono passati 25 anni dalla morte di uno dei più grandi cantautori della musica italiana: parliamo ovviamente di Lucio Battisti, che il prossimo 5 marzo avrebbe compiuto 80 anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei tanti fan che si sono emozionati sulle note delle sue canzoni e si sono riconosciuti nei suoi versi. Ad oggi però rendergli omaggio per i numerosissimi ammiratori è impossibile: la collocazione della tomba di Lucio Battisti è avvolta nel mistero per volontà della sua famiglia, che non ha mai voluto celebrazioni in suo onore. Lucio Battisti, dove fu sepolto dopo la morte Prima di capire perché non si conosce l'attuale collocazione della tomba di Lucio Battisti è ...

