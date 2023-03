Lotta alla mafia: arrestata dai Ros la sorella del boss Messina Denaro, Rosalia (Di venerdì 3 marzo 2023) Palermo – arrestata la sorella del boss Messina Denaro, Rosalia indagata per associazione di tipo mafioso. La donna, che in famiglia viene chiamata da tutti ‘Rosetta’, è la maggiore delle quattro sorelle di Messina Denaro. E’ accusata di avere aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e di avere gestito per suo conto la cassa della famiglia ma anche la rete di trasmissione dei cosiddetti ‘pizzini’, cioè i biglietti del boss contenenti informazioni e ordini. In questo modo avrebbe permesso al fratello di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga latitanza. Rosetta Messina Denaro è la madre di Lorenza Guttadauro, l’avvocata che assiste il ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 marzo 2023) Palermo –ladelindagata per associazione di tipo mafioso. La donna, che in famiglia viene chiamata da tutti ‘Rosetta’, è la maggiore delle quattro sorelle di. E’ accusata di avere aiutato per anni il fratello a sottrarsicattura e di avere gestito per suo conto la cassa della famiglia ma anche la rete di trasmissione dei cosiddetti ‘pizzini’, cioè i biglietti delcontenenti informazioni e ordini. In questo modo avrebbe permesso al fratello di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga latitanza. Rosettaè la madre di Lorenza Guttadauro, l’avvocata che assiste il ...

