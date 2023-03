L’Onu chiede all’Italia notizie sul 41 bis a Cospito. Delmastro: pienamente conforme agli obblighi internazionali (Di venerdì 3 marzo 2023) Su richiesta dell’avvocato Flavio Rossi Albertini, legale dell’anarchico Alfredo Cospito l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite avrebbe “inviato allo Stato italiano”, così sostengono il difensore dell’estremista e l’ex-parlamentare Pd, Luigi Manconi, “la richiesta di applicazione di misure temporanee cautelative relative la detenzione al 41 bis di Cospito”. La misura provvisoria da applicare all’anarchico e di cui parlano i due sponsor di Cospito “consiste – sostengono – nel richiedere all’Italia di assicurare il rispetto degli standard internazionali e degli articoli 7 (divieto di tortura e trattamenti o punizioni disumane o degradanti e divieto di sottoposizione, senza libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche) e 10 (umanità di trattamento e rispetto della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 marzo 2023) Su richiesta dell’avvocato Flavio Rossi Albertini, legale dell’anarchico Alfredol’Alto Commissariato delle Nazioni Unite avrebbe “inviato allo Stato italiano”, così sostengono il difensore dell’estremista e l’ex-parlamentare Pd, Luigi Manconi, “la richiesta di applicazione di misure temporanee cautelative relative la detenzione al 41 bis di”. La misura provvisoria da applicare all’anarchico e di cui parlano i due sponsor di“consiste – sostengono – nel riredi assicurare il rispetto degli standarde degli articoli 7 (divieto di tortura e trattamenti o punizioni disumane o degradanti e divieto di sottoposizione, senza libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche) e 10 (umanità di trattamento e rispetto della ...

