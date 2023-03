LOL: Chi ride è fuori 3, dal 9 marzo su Prime Video: Maccio Capatonda inventa Riposaman! (Di venerdì 3 marzo 2023) Da uno a dieci, quanto vogliamo bene a LOL? La risposta la conosciamo tutti. Il programma di Prime Video, prodotto da Endemol Shine Italy, che è giunto alla terza edizione e sarà in streaming dal 9 marzo, ha un posto davvero importante nelle nostre vite. La prima edizione, infatti, è apparsa in streaming sulle nostre smart tv e i nostri tablet e pc nell’aprile del 2021, in un momento molto particolare. Erano ancora i mesi della pandemia e, se non quelli del primo lockdown, eravamo ancora limitati da zone rosse e arancioni e chiusure: non potevamo uscire, non potevamo andare al cinema, non potevamo vederci, non potevamo mangiare fuori e ridere insieme. Tutto questo mentre le notizie ci bombardavano togliendoci ulteriore tranquillità. E allora quel primo LOL è stato una ventata di freschezza, di ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 3 marzo 2023) Da uno a dieci, quanto vogliamo bene a LOL? La risposta la conosciamo tutti. Il programma di, prodotto da Endemol Shine Italy, che è giunto alla terza edizione e sarà in streaming dal 9, ha un posto davvero importante nelle nostre vite. La prima edizione, infatti, è apparsa in streaming sulle nostre smart tv e i nostri tablet e pc nell’aprile del 2021, in un momento molto particolare. Erano ancora i mesi della pandemia e, se non quelli del primo lockdown, eravamo ancora limitati da zone rosse e arancioni e chiusure: non potevamo uscire, non potevamo andare al cinema, non potevamo vederci, non potevamo mangiarere insieme. Tutto questo mentre le notizie ci bombardavano togliendoci ulteriore tranquillità. E allora quel primo LOL è stato una ventata di freschezza, di ...

