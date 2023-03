Lo stato dell’economia ucraina dopo un anno di guerra

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 3 marzo 2023) Tratto da Morning Future L’inflazione al 26 per cento, i tassi d’interesse al 25 e il crollo di un terzo del PIL. Ecco la fotografiaundall’inizio del conflitto, mostrata dai dati del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Centrale. Il Prodotto Interno Lordo di Kyiv negli anni precedenti viaggiava sopra il 3 per cento, senza contare il 2020 falsato dalla pandemia. L’aumento dei prezzi al consumo in dodici mesi è più che raddoppiato. Inoltre, il 24 gennaio la Kyiv School of Economics ha quantificato in 138 miliardi i danni subiti dalle infrastrutture, con gli edifici residenziali danneggiati o distrutti che ammontano a 149.300. L’ultimo report della Banca mondiale ha stimato in 252 miliardi le perdite totali per la chiusura delle attività commerciali. A ...