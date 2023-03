Lo stato confisca i beni alla criminalità per poi sprecarli (Di venerdì 3 marzo 2023) Troppo spesso, a causa di ritardi burocratici o blocco nei lavori, moltissimi immobili sequestrati alle mafie (tra cui splendide ville) finiscono in abbandono. E mentre tante aste per la locazione vanno deserte, possono passare anche dieci anni tra il sequestro di una proprietà e il suo riutilizzo... Via dei Pescatori, Castel Gandolfo. Lungo uno dei tratti più panoramici che costeggia il lago Albano a circa 30 minuti da Roma, si trova una bellissima villa immersa in un parco di oltre due ettari. Un luogo suggestivo tanto che ancora adesso viene chiamato «il castelletto» perché assomiglia - ça va sans dire - a un piccolo maniero con tanto di merlettatura su una delle torri. E forse, per come vanno spesso le cose in Italia, non stupisce che la villa sia finita nelle mani di Enrico Nicoletti, considerato il cassiere della Banda della Magliana, morto nel 2020. Bisogna aspettare gli anni ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 marzo 2023) Troppo spesso, a causa di ritardi burocratici o blocco nei lavori, moltissimi immobili sequestrati alle mafie (tra cui splendide ville) finiscono in abbandono. E mentre tante aste per la locazione vanno deserte, possono passare anche dieci anni tra il sequestro di una proprietà e il suo riutilizzo... Via dei Pescatori, Castel Gandolfo. Lungo uno dei tratti più panoramici che costeggia il lago Albano a circa 30 minuti da Roma, si trova una bellissima villa immersa in un parco di oltre due ettari. Un luogo suggestivo tanto che ancora adesso viene chiamato «il castelletto» perché assomiglia - ça va sans dire - a un piccolo maniero con tanto di merlettatura su una delle torri. E forse, per come vanno spesso le cose in Italia, non stupisce che la villa sia finita nelle mani di Enrico Nicoletti, considerato il cassiere della Banda della Magliana, morto nel 2020. Bisogna aspettare gli anni ...

