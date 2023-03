Lo spirito delle primarie aperte premia Schlein (Di venerdì 3 marzo 2023) Nel partito diviso per eccellenza, su una cosa saranno tutti d’accordo: le primarie del 26 febbraio sono state quelle dal risultato più aperto e combattuto nella storia del Partito Democratico, nonostante una campagna che non sembra essere mai realmente decollata. In attesa che la segreteria dem diffonda i dati definitivi, l’inattesa vittoria di Elly Schlein è arrivata con una percentuale che sembra attestarsi intorno al 53 per cento, staccando di circa sette punti il rivale Stefano Bonaccini. Il minor margine nella storia delle primarie. Il dato che molti hanno notato è anche che per la prima volta a prevalere è una candidata che non era risultata maggioritaria nel voto degli iscritti che precede quello nei gazebo aperto a tutti, in cui Schlein si era fermata circa 18 punti sotto Bonaccini. Se questo ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023) Nel partito diviso per eccellenza, su una cosa saranno tutti d’accordo: ledel 26 febbraio sono state quelle dal risultato più aperto e combattuto nella storia del Partito Democratico, nonostante una campagna che non sembra essere mai realmente decollata. In attesa che la segreteria dem diffonda i dati definitivi, l’inattesa vittoria di Ellyè arrivata con una percentuale che sembra attestarsi intorno al 53 per cento, staccando di circa sette punti il rivale Stefano Bonaccini. Il minor margine nella storia. Il dato che molti hanno notato è anche che per la prima volta a prevalere è una candidata che non era risultata maggioritaria nel voto degli iscritti che precede quello nei gazebo aperto a tutti, in cuisi era fermata circa 18 punti sotto Bonaccini. Se questo ...

