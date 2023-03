Lo Spid è salvo | per ora

(Di venerdì 3 marzo 2023) Loma la sua fine è solo rimandata. L'esistenza del Sistema pubblico di identità digitale è stata messa in dubbio per mesi, dall'insediamento del governo Meloni: il...

Lo SPID è salvo, ma da Giugno 2023 parte il percorso verso l'Identità Unica Digitale Everyeye Tech

Un rinnovo pluriennale delle convenzioni con i gestori salva lo SPID, ma si avvierà a breve il percorso evolutivo dell'identità digitale.Il Governo ha espresso la volontà di rinnovare le convenzioni per lo SPID in scadenza ad Aprile 2023, ma si parla di Identità Unica.