Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Star__is : 'Se dovessi avere sulla tangenziale la tachicardia' come stamattina mi ricorderó dell'arcobaleno che avevo visto pr… -

Fotogallery -fa esplodere il Forum di Assago IL CONCERTO Fotogallery -fa esplodere il Forum di Assago E PRESTO SARA' IN TOUR Fotogallery - Gianni Morandi pubblica il nuovo album 'Evviva!' A NEW YORK Fotogallery - Madonna, ecco il nuovo fidanzato Josh Popper LA ...... mentregioca con le sue nuove ciocche colorate. "Mi piace un po' di edge , un po' di pop tra ...Fatto sta che i social sono diventati la nuova vetrina per creare storie e generare gossip tra...... in ordine sparso, i nostri preferiti Un po' goliardico, un po' introspettivo, Special diha ... settimo album della pop -, è una sorta di "rinascimento". Ed è una celebrazione della musica ...

Lizzo star del body positivity a Milano canta "Sei bellissima" TGCOM

Sono arrivati a 4 i GRAMMY vinti da Lizzo che lo scorso Febbraio è stata premiata per la sua ‘About Damn Time’ come miglior registrazione dell’anno. La traccia è un inno alla self-confidence, al ricon ...È bastato un cuore blu sotto un video di Lizzo in concerto a Milano per riaccendere la curiosità dei fan, dopo l'annuncio di Selena Gomez di prendersi una pausa dai social per il battibecco con Kylie ...