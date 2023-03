Liverpool, Klopp: «Non vedo l’ora di affrontare lo United, a volte… » (Di venerdì 3 marzo 2023) Le parole di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, alla vigilia della gara contro il Manchester United. I dettagli Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Manchester United in Premier League. PAROLE – «Quanto apprezzo questa sfida? Molto. In realtà è quello che mi diverte di più. Penso di averlo detto molte volte prima e lo sanno tutti comunque: ci sono così tante cose che sono molto più importanti del calcio nella vita, ma quando ci sono queste partite di calcio tutti tiriamo fuori qualcosa in più e mi piace molto. Questo accade quando il calcio è la cosa più importante, per questi 95, 98 minuti. Lo amo. Il mondo intero guarderà la partita e io stesso la guarderei se non fossi qui. E’ una grande parita e non vedo davvero ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Le parole di Jurgen, allenatore del, alla vigilia della gara contro il Manchester. I dettagli Jurgenha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Manchesterin Premier League. PAROLE – «Quanto apprezzo questa sfida? Molto. In realtà è quello che mi diverte di più. Penso di averlo detto molte volte prima e lo sanno tutti comunque: ci sono così tante cose che sono molto più importanti del calcio nella vita, ma quando ci sono queste partite di calcio tutti tiriamo fuori qualcosa in più e mi piace molto. Questo accade quando il calcio è la cosa più importante, per questi 95, 98 minuti. Lo amo. Il mondo intero guarderà la partita e io stesso la guarderei se non fossi qui. E’ una grande parita e nondavvero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessandroGebb4 : RT @RubertiSimone: In meno di 30 secondi ha distrutto #Liverpool, #Klopp e #arthurmelo C è del genio qui ?? #Adani - luigidauder1 : RT @RubertiSimone: In meno di 30 secondi ha distrutto #Liverpool, #Klopp e #arthurmelo C è del genio qui ?? #Adani - IntenditoreJuve : RT @RubertiSimone: In meno di 30 secondi ha distrutto #Liverpool, #Klopp e #arthurmelo C è del genio qui ?? #Adani - JBertinato : RT @RubertiSimone: In meno di 30 secondi ha distrutto #Liverpool, #Klopp e #arthurmelo C è del genio qui ?? #Adani - rn3pzc5Vx3NLUzf : RT @DIRETTADCM: ??ULTIM’ORA ?? Roberto #Firmino lascerà il #Liverpool a parametro zero! ? Il brasiliano ha informato personalmente Klopp dell… -