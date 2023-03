LIVE Sci di fondo, Staffetta 4×10 km Mondiali 2023 in DIRETTA: Norvegia in fuga, Niskanen insegue, Italia lontana (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.02: Al km 12.9 Norvegia davanti, a 22? Finlandia, a 26? Svezia, Germania, Canada, Francia, Svizzera, a 40? Usa, a 59? Slovenia, a 1’03” Giappone, a 1’26” Italia 13.02: Niskanen cambia marcia e guadagna sul resto del gruppo 13.01: Non è giornata per l’Italia. De Fabiani si deve fermare per cambiare uno sci. Altri secondi persi, addio rimonta 12.59: Al km 12 la Slovenia si stacca dal gruppo inseguitore. Norvegia in testa, a 30? Finlandia, Svezia, Germania, Canada, Francia, Svizzera, a 35? Usa, a 43? Slovenia, a 50? Giappone, a 1’16” Italia 12.58: Sfortuna ma nemmeno troppo per l’Italia. Noeckler è caduto da solo, sono leggerezze che non ci si può permettere quando si vuole lottare per le ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02: Al km 12.9davanti, a 22? Finlandia, a 26? Svezia, Germania, Canada, Francia, Svizzera, a 40? Usa, a 59? Slovenia, a 1’03” Giappone, a 1’26”13.02:cambia marcia e guadagna sul resto del gruppo 13.01: Non è giornata per l’. De Fabiani si deve fermare per cambiare uno sci. Altri secondi persi, addio rimonta 12.59: Al km 12 la Slovenia si stacca dal gruppo inseguitore.in testa, a 30? Finlandia, Svezia, Germania, Canada, Francia, Svizzera, a 35? Usa, a 43? Slovenia, a 50? Giappone, a 1’16”12.58: Sfortuna ma nemmeno troppo per l’. Noeckler è caduto da solo, sono leggerezze che non ci si può permettere quando si vuole lottare per le ...

