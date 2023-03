LIVE Sci di fondo, Staffetta 4×10 km Mondiali 2023 in DIRETTA: Norvegia in fuga, Finlandia seconda, Italia sfortunata: obiettivo top 10 (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19: Al secondo cambio Norvegia in testa, Finlandia a 24?, a 1’02” Svezia, Canada, Francia, Svizzera, a 1’21” Germania, a 1’57” Slovenia, a 2’12” Usa, a 2’35” Italia 13.16: Al km 19.4 Norvegia in testa, a 23? Niskanen che recupera ancora qualcosa, a 1? Svezia, Canada, Francia, Svizzera, a 1’19” Germania 13.15: Al km 17.9 Norvegia davanti, a 26? Niskanen che ha guadagnato qualcosa, a 1’02” Svezia, Canada, Francia, Svizzera, a 1’18” Germania 13.14: Perde terreno la Germania nel gruppo inseguitore 13.11: Al km 17 Norvegia in testa, a 29? Finlandia, 1’02” Svezia, Germania, Canada, Francia, Svizzera, a 1’34” Usa, a 1’42” Slovenia, a 2’02” Giappone, a 2’12” Italia 13.10: Golberg ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.19: Al secondo cambioin testa,a 24?, a 1’02” Svezia, Canada, Francia, Svizzera, a 1’21” Germania, a 1’57” Slovenia, a 2’12” Usa, a 2’35”13.16: Al km 19.4in testa, a 23? Niskanen che recupera ancora qualcosa, a 1? Svezia, Canada, Francia, Svizzera, a 1’19” Germania 13.15: Al km 17.9davanti, a 26? Niskanen che ha guadagnato qualcosa, a 1’02” Svezia, Canada, Francia, Svizzera, a 1’18” Germania 13.14: Perde terreno la Germania nel gruppo inseguitore 13.11: Al km 17in testa, a 29?, 1’02” Svezia, Germania, Canada, Francia, Svizzera, a 1’34” Usa, a 1’42” Slovenia, a 2’02” Giappone, a 2’12”13.10: Golberg ...

