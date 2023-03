LIVE Sci di fondo, Staffetta 4×10 km Mondiali 2023 in DIRETTA: Norvegia già in fuga, Italia nel gruppo (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.33: Holund prova ad andarsene, si sta già creando il buco 12.32: Holund sembra voler impostare una gara piuttosto dura. gruppo allungato 12.31: Al km 0.9 Norvegia, Svezia e Francia davanti, gruppo compatto 12.30: Partita la gara 12.29: Nuvole basse su Planica, cade un misto di pioggia e neve che rende la neve un po’ complicata. Ci sono 15 squadre al via 12.28: Nella prima frazione al via Holund (Nor), Jouve (Fra), Haeggstroem (Swe), Kuchler (Ger), Hakola (Fin), Klee (Sui), Ogden (Usa), 12.25: L’Italia ci prova a tornare sul podio dopo 24 anni di digiuno: ultimo bronzo nel 1999 con Giorgio Di Centa, Fabio Maj, Fulvio Valbusa, Silvio Fauner. Saranno nell’ordine Dietmar Noeckler, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura (migliore degli azzurri ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.33: Holund prova ad andarsene, si sta già creando il buco 12.32: Holund sembra voler impostare una gara piuttosto dura.allungato 12.31: Al km 0.9, Svezia e Francia davanti,compatto 12.30: Partita la gara 12.29: Nuvole basse su Planica, cade un misto di pioggia e neve che rende la neve un po’ complicata. Ci sono 15 squadre al via 12.28: Nella prima frazione al via Holund (Nor), Jouve (Fra), Haeggstroem (Swe), Kuchler (Ger), Hakola (Fin), Klee (Sui), Ogden (Usa), 12.25: L’ci prova a tornare sul podio dopo 24 anni di digiuno: ultimo bronzo nel 1999 con Giorgio Di Centa, Fabio Maj, Fulvio Valbusa, Silvio Fauner. Saranno nell’ordine Dietmar Noeckler, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura (migliore degli azzurri ...

