LIVE Sci di fondo, Staffetta 4×10 km Mondiali 2023 in DIRETTA: gli azzurri sognano una medaglia, Norvegia super favorita

12.25: L'Italia ci prova a tornare sul podio dopo 24 anni di digiuno: ultimo bronzo nel 1999 con Giorgio Di Centa, Fabio Maj, Fulvio Valbusa, Silvio Fauner. Saranno nell'ordine Dietmar Noeckler, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura (migliore degli azzurri nella 15 km di mercoledì) e Federico Pellegrino i componenti della Staffetta tricolore, selezionati dallo staff tecnico azzurro. 

12.22: Nella stagione in corso si è disputata una sola Staffetta, che però non fa molto testo per tre ragioni. Primo perché molte squadre vi si sono presentate con formazioni sperimentali; secondo perché in Coppa del Mondo si gareggia su frazioni di 7,5 km e non di 10 km; terzo perché non va dimenticato come sia consentita l'iscrizione di due quartetti per Paese, a differenza di

