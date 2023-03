LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2023 in DIRETTA: si parte con Tessa Worley. Attesa per Brignone ed Elena Curtoni (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI ASPEN DALLE 19.30 I PETTORALI DI parteNZA DEL SuperG 10:22 In casa Italia non ci sarà purtroppo Marta Bassino, tornata a Borgo San Dalmazzo per un improvviso lutto familiare. Ai nastri di partenza peer la squadra azzurra, oltre alle già citate Brignone, Curtoni e Goggia, ci saranno Roberta Melesi (24), Laura Pirovano (28), Nicol Delago (36), ed infine Nadia Delago (38). 10:18 La padrona di casa Raghnild Mowinckel difende 30 punti sulla svizzera Lara Gut-Behrami nella classifica di specialità. Coppa di SuperG a cui possono ambire anche le azzurre Brignone e Curtoni. Ancora in corsa l’austriaca Huetter, staccata ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI ASPEN DALLE 19.30 I PETTORALI DINZA DEL10:22 In casa Italia non ci sarà purtroppo Marta Bassino, tornata a Borgo San Dalmazzo per un improvviso lutto familiare. Ai nastri dinza peer la squadra azzurra, oltre alle già citatee Goggia, ci saranno Roberta Melesi (24), Laura Pirovano (28), Nicol Delago (36), ed infine Nadia Delago (38). 10:18 La padrona di casa Raghnild Mowinckel difende 30 punti sulla svizzera Lara Gut-Behrami nella classifica di specialità. Coppa dia cui possono ambire anche le azzurre. Ancora in corsa l’austriaca Huetter, staccata ...

