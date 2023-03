LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2023 in DIRETTA: Huetter beffa Curtoni di 1 centesimo! Rimpianti Goggia: esce quando stava per vincere (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI ASPEN DALLE 19.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG 11:01 TV break, si riprenderà con l’austriaca Tamara Tippler. 11:00 NOOOO….E’ fuori Sofia Goggia, che fino all’ultimo intermedio lottava per la vittoria. Grave errore della bergamasca, che perde il riferimento sulla porta rossa gettando la gara alle ortiche. 10:59 12 centesimi di margine per Goggia dopo due intermedi. 10:58 NOOOO…Che recupero di Huetter, che sale sulla motoslitta nella parte finale recuperando i 15 centesimi di ritardo. Che beffa per Curtoni, che cede la prima posizione per un piccolissimo centesimo. 1:26.83 il nuovo riferimento di Huetter. Tocca ora alla ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI ASPEN DALLE 19.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL11:01 TV break, si riprenderà con l’austriaca Tamara Tippler. 11:00 NOOOO….E’ fuori Sofia, che fino all’ultimo intermedio lottava per la vittoria. Grave errore della bergamasca, che perde il riferimento sulla porta rossa gettando la gara alle ortiche. 10:59 12 centesimi di margine perdopo due intermedi. 10:58 NOOOO…Che recupero di, che sale sulla motoslitta nella parte finale recuperando i 15 centesimi di ritardo. Cheper, che cede la prima posizione per un piccolissimo centesimo. 1:26.83 il nuovo riferimento di. Tocca ora alla ...

