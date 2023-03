LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2023 in DIRETTA: Federica Brignone ed Elena Curtoni cercano punti per la Coppa del Mondo (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Kvitfjell, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022/2023. Sulle nevi norvegesi il circus femminile fa il suo ritorno dopo ben 17 anni, con l’ultima gara vinta dalla spagnola Maria Josè Rienda. SuperG in cui diverse atlete andranno a caccia di punti pesanti per la Coppa di specialità. Partirà con il pettorale rosso l’idolo di casa Ragnhild Mowinckel. La norvegese deve difendere 30 lunghezze di margine sull’elvetica Lara Gut-Behrami, sua più immediata inseguitrice. La rincorsa al trofeo non è chiusa a queste due protagoniste, in quanto sia ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale deldi, gara valevole per ladeldi sci2022/. Sulle nevi norvegesi il circus femminile fa il suo ritorno dopo ben 17 anni, con l’ultima gara vinta dalla spagnola Maria Josè Rienda.in cui diverse atlete andranno a caccia dipesanti per ladi specialità. Partirà con il pettorale rosso l’idolo di casa Ragnhild Mowinckel. La norvegese deve difendere 30 lunghezze di margine sull’elvetica Lara Gut-Behrami, sua più immediata inseguitrice. La rincorsa al trofeo non è chiusa a queste due protagoniste, in quanto sia ...

