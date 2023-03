LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2023 in DIRETTA: Elena Curtoni si mette dietro Gut-Behrami e inizia a sognare! Terza Shiffrin (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI ASPEN DALLE 19.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG 10:54 Attenzione a Puchner. Per l’austriaca ben 36 centesimi di vantaggio al secondo intermedio. 10:52 Non impensierisce minimamente la discesa di Gisin, già in ritardo nella parte alta dove praticamente tutte guadagnano sull’azzurra. Ultima posizione provvisoria per l’elvetica. Al cancelletto di partenza c’è ora l’austriaca Mirjam Puchner. 10:50 Pesante il ritardo per l’elvetica, che sporca diverse linee chiudendo in sesta posizione a 79 centesimi dalla leader. Ancora Svizzera con Michelle Gisin. 10:48 RESISTE AL COMANDO Elena! Nonostante la velocità più alta Mikaela Shiffrin si inserisce in Terza posizione a 15 centesimi da ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI ASPEN DALLE 19.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL10:54 Attenzione a Puchner. Per l’austriaca ben 36 centesimi di vantaggio al secondo intermedio. 10:52 Non impensierisce minimamente la discesa di Gisin, già in ritardo nella parte alta dove praticamente tutte guadagnano sull’azzurra. Ultima posizione provvisoria per l’elvetica. Al cancelletto di partenza c’è ora l’austriaca Mirjam Puchner. 10:50 Pesante il ritardo per l’elvetica, che sporca diverse linee chiudendo in sesta posizione a 79 centesimi dalla leader. Ancora Svizzera con Michelle Gisin. 10:48 RESISTE AL COMANDO! Nonostante la velocità più alta Mikaelasi inserisce inposizione a 15 centesimi da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SciAlpino | Sta per partire il #SuperG femminile da #Kvitfjell: segui con noi la DIRETTA - gianmilan76 : Pista e neve in perfette condizioni, ma... c'è il serio pericolo vento, forte e in aumento. SuperG a rischio. In og… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Aspen 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Staffetta femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: Norvegia oro a sorpresa! Germania e Svezia sul pod… -