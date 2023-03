LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2023 in DIRETTA: Elena Curtoni seconda e nuova leader della classifica. Goggia fuori quando era in testa! (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE della DISCESA DI ASPEN DALLE 19.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG 12:03 Termina qui anche la nostra DIRETTA LIVE testuale del primo SuperG di Kvitfjell. E’ stata una gara emozionante nella quale la squadra italiana agguanta un podio con Elena Curtoni. L’azzurra diviene così la nuova leader della classifica di specialità. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 12:00 Con la discesa dell’australiana Greta Small, 41°, termina qui il SuperG di Kvitfjell. 11:59 Rammarico ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADISCESA DI ASPEN DALLE 19.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL12:03 Termina qui anche la nostratestuale del primodi. E’ stata una gara emozionante nella quale la squadra italiana agguanta un podio con. L’azzurra diviene così ladi specialità. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 12:00 Con la discesa dell’australiana Greta Small, 41°, termina qui ildi. 11:59 Rammarico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SciAlpino | Sta per partire il #SuperG femminile da #Kvitfjell: segui con noi la DIRETTA - gianmilan76 : Pista e neve in perfette condizioni, ma... c'è il serio pericolo vento, forte e in aumento. SuperG a rischio. In og… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Aspen 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Staffetta femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: Norvegia oro a sorpresa! Germania e Svezia sul pod… -