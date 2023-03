LIVE – Sci alpino, discesa maschile Aspen 2023 (DIRETTA) (Di venerdì 3 marzo 2023) La DIRETTA testuale della discesa maschile di Aspen 2023, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Al via la seconda trasferta nordamericana con la velocità come protagonista. Appuntamento questa sera a partire dalle ore 19.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 20.03- Parte ora Kilde! Il norvegese chiude con 1.63 di ritardo in sesta posizione momentanea. 20.00- Adesso è il turno di Paris! L’azzurro chiude con 2.41 di troppo dalla testa in decima posizione momentanea! 19.57- Partito ora Hemetsberger, anche l’austriaco chiude con 2.26 di ritardo dalla vetta. 19.55- Si riprende, Crawford chiude con ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Latestuale delladi, valida per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Al via la seconda trasferta nordamericana con la velocità come protagonista. Appuntamento questa sera a partire dalle ore 19.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 20.03- Parte ora Kilde! Il norvegese chiude con 1.63 di ritardo in sesta posizione momentanea. 20.00- Adesso è il turno di Paris! L’azzurro chiude con 2.41 di troppo dalla testa in decima posizione momentanea! 19.57- Partito ora Hemetsberger, anche l’austriaco chiude con 2.26 di ritardo dalla vetta. 19.55- Si riprende, Crawford chiude con ...

