Live Roma – I Coma_Cose il 27 giugno all’Ippodromo delle Capannelle per ‘Roma in Rock 2023’ (Di venerdì 3 marzo 2023) Sul palco di Rock in Roma 2023 si esibiranno i COMA COSE, in concerto il 27 giugno 2023 all’Ippodromo delle Capannelle; la coppia formata da California e Fausto Lama torna nella Capitale, dopo aver registrato il doppio sold-out all’Orion, dei concerti previsti in aprile. I Coma Cose sono California e Fausto Lama. Un duo nato nel 2016, coppia nella vita e nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale. Tra Febbraio e giugno del 2017 i Coma Cose pubblicano i primi quattro brani con relativi video e nell’autunno dello stesso anno lanciano con Asian Fake “Inverno Ticinese”, il loro primo EP-manifesto: il risultato di pubblico e critica è esplosivo. In soli 12 mesi i Coma Cose allargano il proprio pubblico, cominciano a passare in radio e chiudono il 2018 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 marzo 2023) Sul palco diin2023 si esibiranno i COMA COSE, in concerto il 272023 all’Ippodromo; la coppia formata da California e Fausto Lama torna nella Capitale, dopo aver registrato il doppio sold-out all’Orion, dei concerti previsti in aprile. I Coma Cose sono California e Fausto Lama. Un duo nato nel 2016, coppia nella vita e nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale. Tra Febbraio edel 2017 i Coma Cose pubblicano i primi quattro brani con relativi video e nell’autunno dello stesso anno lanciano con Asian Fake “Inverno Ticinese”, il loro primo EP-manifesto: il risultato di pubblico e critica è esplosivo. In soli 12 mesi i Coma Cose allargano il proprio pubblico, cominciano a passare in radio e chiudono il 2018 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Continassa: prove di #Juventus in vista della Roma. E in campo con i compagni c'è anche #Miretti LIVE ??… - TicketOneIT : ?? Annunciato un nuovo fantastico live di @mengonimarco al Circo Massimo di Roma ?? ?? 15 luglio 2023 | Roma, Circo M… - AmbasciataUSA : La musicista ucraina Liubov Kardash aveva un sogno: formare in Italia un'orchestra di bandura, lo strumento tradizi… - Fantacalciok : Roma - Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Roma - Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale -