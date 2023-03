LIVE Olimpia Milano-Olympiacos, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match – La presentazione della sfida Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Olympiacos, ventiseiesima giornata dell’Eurolega 2022-2023 di basket! I meneghini provano a mettere in difficoltà i primi della classe, cercando di dare continuità ai successi delle recenti settimane (tre consecutivi contro Stella Rossa, Baskonia e Panathinaikos Atene). 9-15 è lo score dei Campioni d’Italia, con una partita da recuperare contro il Fenerbahce Istanbul. Grande festa prima della palla a due in onore di Vlado Micov, ex giocatore dell’Olimpia che verrà omaggiato come già successo per ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La presentazione della sfida Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, ventiseiesima giornata dell’2022-di! I meneghini provano a mettere in difficoltà i primi della classe, cercando di dare continuità ai successi delle recenti settimane (tre consecutivi contro Stella Rossa, Baskonia e Panathinaikos Atene). 9-15 è lo score dei Campioni d’Italia, con una partita da recuperare contro il Fenerbahce Istanbul. Grande festa prima della palla a due in onore di Vlado Micov, ex giocatore dell’che verrà omaggiato come già successo per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... backdoor_pod : I problemi dell’Olimpia Milano sono tornati a galla e con @StefanoRod86 ne abbiamo parlato nella video live chat di… - infoitsport : LIVE EuroLeague - Olimpia Milano vs Panathinaikos Atene, la diretta 4° quarto 35' - infoitsport : LIVE EuroLeague - Involata l'Olimpia Milano batte il Panathinaikos Atene - infoitsport : LIVE EuroLeague - Olimpia Milano vs Panathinaikos Atene, la diretta 2° quarto - infoitsport : LIVE EuroLeague - Olimpia Milano vs Panathinaikos Atene, la diretta 4° quarto -