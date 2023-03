LIVE Olimpia Milano-Olympiacos, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:10 Gli uomini di Ettore Messina cercheranno di mettere in difficoltà la squadra che finora sta dominando l’Eurolega (18-7 e primo posto in classifica per gli ateniesi). Servirà anche l’apporto del pubblico del Forum, che proverà a spingere Nicolò Melli e compagni verso un’impresa decisamente proibitiva ma non impossibile. I meneghini hanno un record di 9-15 dopo ventiquattro turni disputati, con un match ancora da recuperare contro il Fenerbahce Istanbul (rinviato a causa del terremoto che ha colpito duramente la Turchia e la Siria – sfida già riprogrammata per martedì 21 Marzo, con inizio alle ore 18:15 ora italiana). 20:00 Buonasera a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alla DIRETTA LIVE di Olimpia ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:10 Gli uomini di Ettore Messina cercheranno di mettere in difficoltà la squadra che finora sta dominando l’(18-7 e primo posto in classifica per gli ateniesi). Servirà anche l’apporto del pubblico del Forum, che proverà a spingere Nicolò Melli e compagni verso un’impresa decisamente proibitiva ma non impossibile. I meneghini hanno un record di 9-15 dopo ventiquattro turni disputati, con un match ancora da recuperare contro il Fenerbahce Istanbul (rinviato a causa del terremoto che ha colpito duramente la Turchia e la Siria – sfida già riprogrammata per martedì 21 Marzo, con inizio alle ore 18:15 ora italiana). 20:00 Buonasera a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alladi...

