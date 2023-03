LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 83-62, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: IMPRESA AL FORUM, CAPOLISTA KO! 18 punti per Baron e 10 per Melli (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:30 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per questa sera. Grazie a tutti, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento ed un saluto sportivo! 22:25 Grazie ad un terzo quarto quasi perfetto da 25-14, l’EA7 Emporio Armani ha piegato la resistenza dei primi della classe – ribaltando anche la differenza canestri, visto il -14 con cui i meneghini persero all’andata ad Atene – centrando così il quarto successo in fila e decimo stagionale. Billy Baron chiude con 18 punti, mentre Capitan Melli chiude in doppia cifra con 10 punti. Per gli ospiti, invece, 10 punti ciascuno di Thomas Walkup e Sasha Vezenkov. Nel doppio turno della settimana prossima l’Olimpia ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:30 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento ed un saluto sportivo! 22:25 Grazie ad un terzo quarto quasi perfetto da 25-14, l’EA7 Emporio Armani ha piegato la resistenza dei primi della classe – ribaltando anche la differenza canestri, visto il -14 con cui i meneghini persero all’andata ad Atene – centrando così il quarto successo in fila e decimo stagionale. Billychiude con 18, mentre Capitanchiude in doppia cifra con 10. Per gli ospiti, invece, 10ciascuno di Thomas Walkup e Sasha Vezenkov. Nel doppio turno della settimana prossima l’...

