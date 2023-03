LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 71-58, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: massimo vantaggio a +20 per i meneghini, gli ateniesi tentano il tutto per tutto (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74-58 BAAAROOONNN!! BOMBAAAAAAA 71-58 1/2 per Melli a cronometro fermo! 70-58 Walkup da due: gli ellenici tornano a -12! 70-56 Seconda bomba consecutiva per i primi della classe con Thomas Walkup: mini-parziale di 6-0 degli ospiti, che non mollano! 70-53 Tripla di Sasha Vezenkov, che sale a quota 10 punti! 70-50 Piazzato di Brandon Davies: Milano reagisca colpo su colpo! 68-50 Walkup da due: i greci provano a rosicchiare un paio di punti! 68-48 2/2 per Davies in lunetta: ancora +20 per i Campioni d’Italia! 66-48 Sloukas da due cerca di suonare la carica per i suoi! 66-46 MITROUUU-LOOOONG!! DA LONTANISSIMOOOO, +20 MilanoOOOO 63-46 Appoggio morbido di Kyle Hines: i meneghini non alzano il piede dall’acceleratore ed aggiornano il massimo ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74-58 BAAAROOONNN!! BOMBAAAAAAA 71-58 1/2 per Melli a cronometro fermo! 70-58 Walkup da due: gli ellenici tornano a -12! 70-56 Seconda bomba consecutiva per i primi della classe con Thomas Walkup: mini-parziale di 6-0 degli ospiti, che non mollano! 70-53 Tripla di Sasha Vezenkov, che sale a quota 10 punti! 70-50 Piazzato di Brandon Davies:reagisca colpo su colpo! 68-50 Walkup da due: i greci provano a rosicchiare un paio di punti! 68-48 2/2 per Davies in lunetta: ancora +20 per i Campioni d’Italia! 66-48 Sloukas da due cerca di suonare la carica per i suoi! 66-46 MITROUUU-LOOOONG!! DA LONTANISSIMOOOO, +20OOOO 63-46 Appoggio morbido di Kyle Hines: inon alzano il piede dall’acceleratore ed aggiornano il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Olympiacos 42-34 Eurolega 2022-2023: RISULTATO in DIRETTA - #Olimpia #Milano-Olympiacos #42-34 - bball_evo : ??DIRETTE DEL GIORNO?? ???? - Virtus ed Olimpia in campo ???? - Ci sta questa ??IG LIVE?? Appuntamento post-partita su Ins… - infoitsport : Diretta Olimpia Milano-Olympiacos: dove vederla in tv e live streaming - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Olympiacos, Eurolega basket 2023 in DIRETTA - backdoor_pod : I problemi dell’Olimpia Milano sono tornati a galla e con @StefanoRod86 ne abbiamo parlato nella video live chat di… -