LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 44-34, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: vantaggio in doppia cifra per i milanesi, gli ellenici faticano a rimanere in scia (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56-44 Papanikolau su assist di Vezenkov: gli ellenici provano a ricucire lo strappo! 56-42 Hines sfrutta il tabellone e riporta l’Olimpia Milano a +14! 54-42 McKissie da tre prova a scuotere l’Olympiacos! 15 punti fino a qui per il playmaker ex Zenit San Pietroburgo! 54-39 ANCORA LUI, ANCORA LUI: BILLY BAAAROOON!! TRIPLAAAAAA 51-39 Walkup col fallo! Dentro anche il libero aggiuntivo: timida reazione dell’Olympiacos! 51-36 BAAAROOOONNN!! LA BOMBA CHE VALE IL +15 Milano: ESPLODE IL FORUM! 48-36 Billy Baron realizza il libero aggiuntivo! Fallo tecnico fischiato a Papanikolau! 47-36 Vezenkov interrompe il lungo digiuno offensivo dell’Olympiacos Pireo e chiude il parziale di 12-0 dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-44 Papanikolau su assist di Vezenkov: gliprovano a ricucire lo strappo! 56-42 Hines sfrutta il tabellone e riporta l’a +14! 54-42 McKissie da tre prova a scuotere l’! 15 punti fino a qui per il playmaker ex Zenit San Pietroburgo! 54-39 ANCORA LUI, ANCORA LUI: BILLY BAAAROOON!! TRIPLAAAAAA 51-39 Walkup col fallo! Dentro anche il libero aggiuntivo: timida reazione dell’! 51-36 BAAAROOOONNN!! LA BOMBA CHE VALE IL +15: ESPLODE IL FORUM! 48-36 Billy Baron realizza il libero aggiuntivo! Fallo tecnico fischiato a Papanikolau! 47-36 Vezenkov interrompe il lungo digiuno offensivo dell’Pireo e chiude il parziale di 12-0 dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Olympiacos 42-34 Eurolega 2022-2023: RISULTATO in DIRETTA - #Olimpia #Milano-Olympiacos #42-34 - bball_evo : ??DIRETTE DEL GIORNO?? ???? - Virtus ed Olimpia in campo ???? - Ci sta questa ??IG LIVE?? Appuntamento post-partita su Ins… - infoitsport : Diretta Olimpia Milano-Olympiacos: dove vederla in tv e live streaming - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Olympiacos, Eurolega basket 2023 in DIRETTA - backdoor_pod : I problemi dell’Olimpia Milano sono tornati a galla e con @StefanoRod86 ne abbiamo parlato nella video live chat di… -