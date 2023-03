LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 35-32, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: reazione ospite, ma l’EA7 Emporio Armani resiste all’intervallo lungo (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:25 7 punti per i due portacolori della Nazionale azzurra – sotto gli occhi del CT Gianmarco Pozzecco – Nicolò Melli e Stefano Tonut, insieme ai 5 punti e 3 rimbalzi di un buon Giampaolo Ricci. Per gli ellenici, invece, 6 punti equamente divisi tra Larentzakis e Papanikolau. I padroni di casa tirano molto bene da due (63%), mentre gli ospiti sono più precisi dall’arco (45%) e a cronometro fermo (75%, con l’Olimpia che però ha fatto solo un giro in lunetta dopo 20?). Napier sfiora il canestro pesante sulla sirena: si va al riposo lungo con l’Olimpia Milano davanti per 35-32 sull’Olympiacos Pireo! 35-32 Bomba di Larentzakis, che vale il -3! Ettore Messina ferma il gioco per disegnare l’ultima azione del primo tempo. Time-out ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:25 7 punti per i due portacolori della Nazionale azzurra – sotto gli occhi del CT Gianmarco Pozzecco – Nicolò Melli e Stefano Tonut, insieme ai 5 punti e 3 rimbalzi di un buon Giampaolo Ricci. Per gli ellenici, invece, 6 punti equamente divisi tra Larentzakis e Papanikolau. I padroni di casa tirano molto bene da due (63%), mentre gli ospiti sono più precisi dall’arco (45%) e a cronometro fermo (75%, con l’che però ha fatto solo un giro in lunetta dopo 20?). Napier sfiora il canestro pesante sulla sirena: si va al riposocon l’davanti per 35-32 sull’Pireo! 35-32 Bomba di Larentzakis, che vale il -3! Ettore Messina ferma il gioco per disegnare l’ultima azione del primo tempo. Time-out ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bball_evo : ??DIRETTE DEL GIORNO?? ???? - Virtus ed Olimpia in campo ???? - Ci sta questa ??IG LIVE?? Appuntamento post-partita su Ins… - infoitsport : Diretta Olimpia Milano-Olympiacos: dove vederla in tv e live streaming - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Olympiacos, Eurolega basket 2023 in DIRETTA - backdoor_pod : I problemi dell’Olimpia Milano sono tornati a galla e con @StefanoRod86 ne abbiamo parlato nella video live chat di… - infoitsport : LIVE EuroLeague - Olimpia Milano vs Panathinaikos Atene, la diretta 4° quarto 35' -