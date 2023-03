LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 27-24, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: 7 punti per Tonut, ma gli ateniesi rimangono a contatto (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out immediato di Bartzokas, quando mancano meno di due minuti all’intervallo lungo. 35-29 PIPPO RICCI: SEMPLICEMENTE PAZZESCO, TRIPLA E +6! 32-29 Alec Peters brucia la retina dall’arco: -3 per la capolista! 32-26 Magia di Napier con l’ausilio del tabellone: doppio possesso pieno di vantaggio per l’Olimpia! 30-26 MEEEELLLIII!! LA TRIPLA DEL CAPITANOOOOOO 27-26 Piazzato di Sloukas: gli ospiti accorciano a -1! Stoppata di Kyle Hines! 27-24 McKissie fulminante sulla linea di fondo: -3 Olympiacos! 27-22 TONUUUT!! TRIPLAAAAAAAA 24-22 Rimbalzo e canestro di ‘Pippo’ Ricci: si sblocca anche l’ex Capitano della Virtus Bologna! 22-22 2/2 per Alec Peters: il match ritorna nuovamente in perfetta parità! 22-20 Tripla di Larentzakis dall’angolo: pronta reazione degli ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime-out immediato di Bartzokas, quando mancano meno di due minuti all’intervallo lungo. 35-29 PIPPO RICCI: SEMPLICEMENTE PAZZESCO, TRIPLA E +6! 32-29 Alec Peters brucia la retina dall’arco: -3 per la capolista! 32-26 Magia di Napier con l’ausilio del tabellone: doppio possesso pieno di vantaggio per l’! 30-26 MEEEELLLIII!! LA TRIPLA DEL CAPITANOOOOOO 27-26 Piazzato di Sloukas: gli ospiti accorciano a -1! Stoppata di Kyle Hines! 27-24 McKissie fulminante sulla linea di fondo: -3! 27-22 TONUUUT!! TRIPLAAAAAAAA 24-22 Rimbalzo e canestro di ‘Pippo’ Ricci: si sblocca anche l’ex Capitano della Virtus Bologna! 22-22 2/2 per Alec Peters: il match ritorna nuovamente in perfetta parità! 22-20 Tripla di Larentzakis dall’angolo: pronta reazione degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bball_evo : ??DIRETTE DEL GIORNO?? ???? - Virtus ed Olimpia in campo ???? - Ci sta questa ??IG LIVE?? Appuntamento post-partita su Ins… - infoitsport : Diretta Olimpia Milano-Olympiacos: dove vederla in tv e live streaming - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Olympiacos, Eurolega basket 2023 in DIRETTA - backdoor_pod : I problemi dell’Olimpia Milano sono tornati a galla e con @StefanoRod86 ne abbiamo parlato nella video live chat di… - infoitsport : LIVE EuroLeague - Olimpia Milano vs Panathinaikos Atene, la diretta 4° quarto 35' -