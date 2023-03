LIVE – Napoli-Lazio 0-0: subito salvataggio di Di Lorenzo sulla linea (Di venerdì 3 marzo 2023) Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli–Lazio, 25esima giornata del campionato di Serie A. I partenopei sono reduci dalla vittoria di Empoli e vogliono dar seguito alla striscia di successi per tenere lo stesso distacco, o addirittura allungarlo, rispetto alle inseguitrici, lontane già 18 punti. Dall’altro lato ci sarà la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, desideroso di fare uno scherzetto a Luciano Spalletti. I biancocelesti hanno 45 punti in classifica e occupano il quarto posto della graduatoria, trovandosi in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Una sfida attesissima, sia per il ritorno di Sarri al Maradona, che da pubblico napoletano che gremirà l’impianto di Fuorigrotta. Tutti i biglietti sono infatti andati a ruba ed è previsto ancora il sold ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 marzo 2023) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, 25esima giornata del campionato di Serie A. I partenopei sono reduci dalla vittoria di Empoli e vogliono dar seguito alla striscia di successi per tenere lo stesso distacco, o addirittura allungarlo, rispetto alle inseguitrici, lontane già 18 punti. Dall’altro lato ci sarà ladell’ex Maurizio Sarri, desideroso di fare uno scherzetto a Luciano Spalletti. I biancocelesti hanno 45 punti in classifica e occupano il quarto posto della graduatoria, trovandosi in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Una sfida attesissima, sia per il ritorno di Sarri al Maradona, che da pubblico napoletano che gremirà l’impianto di Fuorigrotta. Tutti i biglietti sono infatti andati a ruba ed è previsto ancora il sold ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nora0286806 : ??Live Stream #lazio #ogcnice #LaLigaSantander #Laliga #RealSociedadCádiz ??Real Sociedad vs Cádiz ??Live>>… - Grammys23 : Napoli vs Lazio Live stream link match: @Grammys23 ghgfhfgh - Nora0286806 : ??Live Stream #lazio #ogcnice #LaLigaSantander #Laliga #RealSociedadCádiz ??Real Sociedad vs Cádiz ??Live>>… - napolipiucom : LIVE, Napoli-Lazio 0-0. Fischio d'inizio: leggi la diretta testuale #napolilazio #serieA #Streaming… -