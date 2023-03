LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna 85-52, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: turchi a +33 a 10? dalla fine (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 87-54 Canestro di Bologna 87-52 Canestro di Edwards 85-52 Infortunio per Pajola che resta a lungo a terra e deve uscire 85-52 Canestro di Edwards 83-52 Ancora Belinelli! 4 su 5 per l’ex Nba da tre! 83-49 Canestro di Calathes 81-49 Tripla di Belinelli 81-46 Canestro di Motley 79-46 Canestro di Bako 79-44 Canestro di Pierre e +35! 77-44 Tripla di Calathes! Fener che non si ferma! 74-44 Pierre firma la 15° tripla di serata per il Fenerbahce su 25 tiri! 71-44 Canestro di Bako 71-42 Canestro di Motley 69-42 Tripla di Belinelli! 69-39 Due su due ai liberi per Shengelia 69-37 Canestro di Motley 67-37 Risponde Belinelli da oltre l’arco 67-34 Tripla di Pierre! +37 per il Fener! 64-34 Canestro di Calathes e nuovo +30 del Fener in un terzo quarto con le squadre che sbagliano molto 62-34 ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA87-54 Canestro di87-52 Canestro di Edwards 85-52 Infortunio per Pajola che resta a lungo a terra e deve uscire 85-52 Canestro di Edwards 83-52 Ancora Belinelli! 4 su 5 per l’ex Nba da tre! 83-49 Canestro di Calathes 81-49 Tripla di Belinelli 81-46 Canestro di Motley 79-46 Canestro di Bako 79-44 Canestro di Pierre e +35! 77-44 Tripla di Calathes! Fener che non si ferma! 74-44 Pierre firma la 15° tripla di serata per ilsu 25 tiri! 71-44 Canestro di Bako 71-42 Canestro di Motley 69-42 Tripla di Belinelli! 69-39 Due su due ai liberi per Shengelia 69-37 Canestro di Motley 67-37 Risponde Belinelli da oltre l’arco 67-34 Tripla di Pierre! +37 per il Fener! 64-34 Canestro di Calathes e nuovo +30 del Fener in un terzo quarto con le squadre che sbagliano molto 62-34 ...

