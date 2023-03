LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna 104-72, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: i turchi dominano un match da 20 triple! Niente da fare per gli emiliani (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di basket e buona serata! Vince, dunque, il Fenerbahce, che supera 104-72 la Virtus Bologna. match già chiuso dopo un quarto e in archivio all’intervallo, con i turchi che trovano una serata folle da oltre l’arco (chiusa con 20 su 40 da tre), mentre gli emiliani non trovano soluzioni né in difesa né in attacco e vedono la zona playoff scappare via. 104-72 Canestro di Bologna con Mickey che chiude il match 104-70 Tripla di Belinelli, 6/9 da oltre l’arco per lui! 104-67 Canestro di Bjelica 102-67 Seconda tripla con fallo per Nico Mannion! 102-63 TRIPLA DI BIRSEN E SUPERATA QUOTA ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida die buona serata! Vince, dunque, il, che supera 104-72 lagià chiuso dopo un quarto e in archivio all’intervallo, con iche trovano una serata folle da oltre l’arco (chiusa con 20 su 40 da tre), mentre glinon trovano soluzioni né in difesa né in attacco e vedono la zona playoff scappare via. 104-72 Canestro dicon Mickey che chiude il104-70 Tripla di Belinelli, 6/9 da oltre l’arco per lui! 104-67 Canestro di Bjelica 102-67 Seconda tripla con fallo per Nico Mannion! 102-63 TRIPLA DI BIRSEN E SUPERATA QUOTA ...

