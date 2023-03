LIVE – Fenerbahce-Virtus Bologna 104-72, Eurolega 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 3 marzo 2023) La DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Virtus Bologna, sfida valida come ventiseiesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Trasferta complicata per gli uomini di Scariolo, i quali, dopo la vittoria contro il Baskonia, cercano un’altra vittoria per fare un ulteriore passo verso la zona playoff. La formazione turca attualmente ricopre la quarta posizione, ed è reduce da due vittorie consecutive. La palla a due è fissata alle ore 18:45 di venerdì 3 marzo, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA 26^ GIORNATA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Ladi, sfida valida come ventiseiesima giornata dell’di basket. Trasferta complicata per gli uomini di Scariolo, i quali, dopo la vittoria contro il Baskonia, cercano un’altra vittoria per fare un ulteriore passo verso la zona playoff. La formazione turca attualmente ricopre la quarta posizione, ed è reduce da due vittorie consecutive. La palla a due è fissata alle ore 18:45 di venerdì 3 marzo, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA 26^ GIORNATA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaBasketIT : ? VIRTUS, -29 IN 20' Incontenibile Fenerbahce nel primo tempo: dominio dei turchi che vanno all'intervallo sul +29.… - sportface2016 : LIVE - #Basket #Eurolega Segui in DIRETTA il match tra #Fenerbahce e #VirtusBologna - Milannews24_com : Calciomercato Milan LIVE: Fenerbahce su Rebic, ad un passo il rinnovo di Giroud - RobertaFazio7 : RT @SkySport: Europa League Sorteggio Ottavi di finale Union Berlino-Union Saint-Gilloise Siviglia-Fenerbahçe ?? ? Live su SkySport24 e in s… - RobertaFazio7 : RT @SkySport: Europa League Sorteggio Ottavi di finale Union Berlino-Union Saint-Gilloise Siviglia-Fenerbahçe JUVENTUS-Friburgo ?? ? Live su… -