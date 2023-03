LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna 0-0 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | pronti per la palla a due!

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-7 Ancora Jaiteh che prende il rimbalzo offensivo e segna 4-5 Canestro di Jaiteh che subisce anche fallo, ma sbaglia il libero aggiuntivo 4-3 Ancora Motley per il2-3 Tre su tre ai liberi per Teodosic dopo il fallo di Calathes sul tiro da oltre l’arco 2-0 I primi punti sono di Motley per i padroni di casa 18.42 Squadre in campo e pronte per la18.40 Tre le assenze per le V Nere, con Iffe Lundberg, Isaia Cordinier e Leo Menalo tutti indisponibili. 18.35 Periodo di forma simile per le due formazioni, reduci entrambe da un successo nel Vecchio Continente e che hanno vinto tre delle ultime cinque partite giocate. 18.30 Sul parquet di Istanbul si sfidano la quinta in classifica e la dodicesima, con i bolognesi che sono però pienamente in ...