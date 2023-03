LIVE F1 | GP Bahrain 2023 in DIRETTA | via della FP1! Leclerc con una nuova ala posteriore

Leggi su oasport

12.35 Sul tracciato anche Verstappen con le medie. 12.35 Spinge subito forte la Red Bull con Perez che si porta al comando con il crono di 1:35.069. 12.34 Un fattore da tenere in considerazione è l'escursione termica. La temperatura dell'asfalto può raggiungere i 45 gradi di giorno mentre cala di almeno 15 gradi con l'avvicinarsisera. FP2, qualifiche e gara, disputate alle 18, avranno quindi condizioni differenti dalle restanti prove libere, programmate per il primo pomeriggio. 12.33 Ancora fermi Verstappen e le due Mercedes di Hamilton e di Russell. 12.32 42° C sull'asfalto e 28°C in aria. 12.32 Subito in pistae Sainz con gomme medie, la Red Bull di Perez con le medie. 12.31 Confermato che sarà soloa sfruttare la...