LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: tra poco il via della FP1, Ferrari con alcune modifiche (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.28 Nella prima gara dell'anno, il degrado degli pneumatici sarà un fattore chiave per la definizione delle strategie. L'anno scorso, ad eccezione di un solo pilota, tutte le vetture si sono fermate tre volte, invece delle due ipotizzate, per l'ingresso di una Safety Car. 12.25 Di seguito le dichiarazioni del responsabile Pirelli, Mario Isola: "La prima gara del campionato sarà un importante banco prova per validare il lavoro di ricerca che ha impegnato Pirelli lo scorso anno e che ci ha permesso di migliorare ulteriormente la struttura dei pneumatici e introdurre una nuova mescola. A Sakhir faremo infatti debuttare la C1: un nuovo compound, creato sulla base della C2 dell'anno scorso, che riduce il gap prestazionale fra gli pneumatici più duri della gamma. Ci aspettiamo che ...

