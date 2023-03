LIVE F1 | GP Bahrain 2023 in DIRETTA | subito Red Bull | 2° Alonso! Ferrari nascosta | alle 16 00 le FP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30 BANDIERA A SCACCHI!!! 13.29 Leclerc fa un tempo d’attacco con le medie in 1:39.0 che non è malvagio, mentre Perez con le soft fa in 1:37.8, davvero notevole. Redche conferma la sua forza, certo dopo un giro lento. 13.28 Redmette in fila altri giri da 1:38 e mezzo, mentre Sainz è sul piede di 1:40 basso. Leclerc torna in pista, nel frattempo, con le medie. 13.27 Perez e Verstappen girano sul piede dell’1:38 e mezzo, con le soft, mentre Sainz è sull’1:40 basso. 13.26 Nel frattempo le Redsul passo gara vanno fortissimo con le soft: Verstappen gira stabilmente sull’1:38, mentre Perez sull’1:39. Sainz, invece, con le medie è sull’1:40. 13.23che simula il long run con Sainz che gira sul piede dell’1:40 basso. 13.21 ...