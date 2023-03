LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: Sergio Perez comanda la FP1, le Ferrari lavorano sull’assetto (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.51 Ai box le due Ferrari in questo momento, sensibilmente distante dalla vetta, ma diciamo che i tempi in questa fase sono poco significativi. Verstappen è 5° e anche lui sembra orientato sul trovare soluzioni d’assetto in questa fase. 12.50 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Sergio Perez Red Bull Racing1:34.343 2 2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.524 1 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.821 2 4 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.077 2 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.086 2 6 Pierre GASLY Alpine+1.328 1 7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.522 28 Charles LECLERC Ferrari+1.648 2 9 George RUSSELL Mercedes+1.656 1 10 Esteban OCON Alpine+1.714 211 Carlos SAINZ Ferrari+1.729 2 12 Logan SARGEANT Williams+1.759 2 13 Alexander ALBON ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.51 Ai box le duein questo momento, sensibilmente distante dalla vetta, ma diciamo che i tempi in questa fase sono poco significativi. Verstappen è 5° e anche lui sembra orientato sul trovare soluzioni d’assetto in questa fase. 12.50 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1Red Bull Racing1:34.343 2 2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.524 1 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.821 2 4 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.077 2 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.086 2 6 Pierre GASLY Alpine+1.328 1 7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.522 28 Charles LECLERC+1.648 2 9 George RUSSELL Mercedes+1.656 1 10 Esteban OCON Alpine+1.714 211 Carlos SAINZ+1.729 2 12 Logan SARGEANT Williams+1.759 2 13 Alexander ALBON ...

SkySportF1 : ?? RIPARTE LA FORMULA 1: E' DI NUOVO RACE WEEK SIGNORE E SIGNORI? ?? F1 in Bahrain: weekend da vivere interamente LI… - SkySportF1 ? ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - rizzia0 : RT @GiulyDuchessa: Ferrari SF-23, i dati mostrano che la velocità c'è ma servirà molto più equilibrio contro la Red Bull. Leclerc riprova l…

F1 / GP Bahrain 2023, prove libere 1 - DIRETTA - FormulaPassion.it 01:30 [F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato alla diretta scritta della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, il primo appuntamento del campionato 2023 di Formula 1. Dopo una lunga attesa è finalmente arrivato il momento di rivedere in azione team e piloti del Circus iridato, con la grande attesa ...