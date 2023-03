LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: scatta la FP2, Ferrari e Mercedes vogliono avvicinarsi alla Red Bull (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06 Ocon con le gomme soft vola in vetta in 1:32.415, Sainz fa segnare il record in ogni settore e, a parità di gomma, si porta al comando in 1:31.956 con 459 millesimi sul francese, ma Gasly si mette tra di loro a 412. 16.05 Stroll chiude in 1:33.624, Bottas secondo a 84 millesimi, mentre ora si lancia tutto il resto del gruppo. Zhou terzo a 360 millesimi, poi DeVries a 1.237. 16.04 alla spicciolata stanno entrando tutti i piloti. Ecco le due Mercedes con gomme soft a loro volta, Verstappen e le Haas entrano in azione per ultimi. Nel frattempo Stroll è già lanciato per il primo tentativo. 16.03 Entrano in azione anche Ocon (unico con gomme soft), quindi le due McLaren, Gasly e Sainz con soft, Perez, Alonso e Tsunoda. Ora è la volta anche di Sargeant e Leclerc a loro volta ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.06 Ocon con le gomme soft vola in vetta in 1:32.415, Sainz fa segnare il record in ogni settore e, a parità di gomma, si porta al comando in 1:31.956 con 459 millesimi sul francese, ma Gasly si mette tra di loro a 412. 16.05 Stroll chiude in 1:33.624, Bottas secondo a 84 millesimi, mentre ora si lancia tutto il resto del gruppo. Zhou terzo a 360 millesimi, poi DeVries a 1.237. 16.04spicciolata stanno entrando tutti i piloti. Ecco le duecon gomme soft a loro volta, Verstappen e le Haas entrano in azione per ultimi. Nel frattempo Stroll è già lanciato per il primo tentativo. 16.03 Entrano in azione anche Ocon (unico con gomme soft), quindi le due McLaren, Gasly e Sainz con soft, Perez, Alonso e Tsunoda. Ora è la volta anche di Sargeant e Leclerc a loro volta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? ?????? ???? ????????????! @davidevalsecchi, @FedericaMasolin ci siete mancati tantissimo! Le qualifiche del Bahrain ECCEZIO… - SkySportF1 : Alle 12:30 LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW le prime libere della stagione 2023 #SkyMotori… - SkySportF1 : ???? ???????????????? ???? ??` ???????????? ?????????? ?????????????????????? LIVE ? - MrCaruccio : Gran Premio del Bahrain, LIVE Libere 2 - SkySport : RT @SkySportF1: LIVE le #FP2 in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW ? -

DIRETTA F1 - GP Bahrain 2023: Prove Libere 2 [LIVE TIMING e Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Rieccoci collegati per il secondo turno di prove libere del Gran Premio del Bahrain. A partire dalle 16:00 saremo live dal circuito di Sakhir con live timing e aggiornamenti in tempo reale. Nelle FP1 di questa mattina, il più veloce di tutti è stato Sergio Perez che ha ... GP Bahrain 2023 La diretta delle PL1 di Sakhir Puoi rivivere la prima sessione delle prove libere del Bahrain attraverso il nostro LIVE . F1 - GP Bahrain 2023, classifica prove libere 1 Pos. Pilota Team Tempo e ... F1 / GP Bahrain 2023, prove libere 1: Perez al top, si gira Sainz | FormulaPassion.it 01:30 [F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato alla diretta scritta della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain , il primo appuntamento del campionato 2023 di Formula 1. Dopo una lunga attesa è finalmente arrivato il momento di rivedere in azione team e piloti del Circus iridato, con la grande attesa ... Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Rieccoci collegati per il secondo turno di prove libere del Gran Premio del. A partire dalle 16:00 saremodal circuito di Sakhir contiming e aggiornamenti in tempo reale. Nelle FP1 di questa mattina, il più veloce di tutti è stato Sergio Perez che ha ...La diretta delle PL1 di Sakhir Puoi rivivere la prima sessione delle prove libere delattraverso il nostro. F1 - GP2023, classifica prove libere 1 Pos. Pilota Team Tempo e ...01:30 [F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato alla diretta scritta della prima sessione di prove libere del Gran Premio del, il primo appuntamento del campionato 2023 di Formula 1. Dopo una lunga attesa è finalmente arrivato il momento di rivedere in azione team e piloti del Circus iridato, con la grande attesa ... F1 GP Bahrain 2023, Diretta LIVE PL2 Motorbox GP Bahrain 2023, prove libere 2 - DIRETTA - Live Il Mondiale di Formula 1 inizia in Bahrain, dove la Ferrari avrà subito bisogno di risposte. La Red Bull, infatti, è veloce. Leclerc e Sainz, inoltre, hanno entrambi un contratto in… Leggi ... LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: subito Red Bull, 2° Alonso! Ferrari nascosta, alle 16.00 le FP2 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 BANDIERA A SCACCHI!!! 13.29 Leclerc fa un tempo d’attacco con le medie in 1:39.0 che non è malvagio, mentre Perez con le soft fa in 1:37.8, davvero note ... Il Mondiale di Formula 1 inizia in Bahrain, dove la Ferrari avrà subito bisogno di risposte. La Red Bull, infatti, è veloce. Leclerc e Sainz, inoltre, hanno entrambi un contratto in… Leggi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 BANDIERA A SCACCHI!!! 13.29 Leclerc fa un tempo d’attacco con le medie in 1:39.0 che non è malvagio, mentre Perez con le soft fa in 1:37.8, davvero note ...