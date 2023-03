LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: orario TV8 qualifiche. Leclerc contrariato: “Red Bull più veloce, forse anche Aston Martin” (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE orario qualifiche SABATO 4 MARZO IN CHIARO SU TV8 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 LA CRONACA DELLE FP1 PROBLEMI DI GIOVENTU’ PER LA FERRARI: MACCHINA DA CAPIRE, POTENZIALE DA SCOPRIRE FREDERIC VASSEUR: “DEVO CONOSCERE BENE LE PERSONE PER POTER MIGLIORARE LA FERRARI” RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 LA CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI CHARLES Leclerc DELUSO: “NON SIAMO DA POLE, RED Bull PIU’ veloce, forse anche Aston Martin” CARLOS SAINZ AMMETTE I PROBLEMI: “STIAMO CERCANDO DI RISOLVERE I DIFETTI” FERNANDO ALONSO: “OTTIMO PUNTO DI PARTENZA, MA DOBBIAMO CONTINUARE A LAVORARE” VIDEO F1: HIGHLIGHTS E SINTESI DELLE PROVE LIBERE 17.13 Il venerdì di Sakhir si ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASABATO 4 MARZO IN CHIARO SU TV8 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 LA CRONACA DELLE FP1 PROBLEMI DI GIOVENTU’ PER LA FERRARI: MACCHINA DA CAPIRE, POTENZIALE DA SCOPRIRE FREDERIC VASSEUR: “DEVO CONOSCERE BENE LE PERSONE PER POTER MIGLIORARE LA FERRARI” RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 LA CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI CHARLESDELUSO: “NON SIAMO DA POLE, REDPIU’” CARLOS SAINZ AMMETTE I PROBLEMI: “STIAMO CERCANDO DI RISOLVERE I DIFETTI” FERNANDO ALONSO: “OTTIMO PUNTO DI PARTENZA, MA DOBBIAMO CONTINUARE A LAVORARE” VIDEO F1: HIGHLIGHTS E SINTESI DELLE PROVE LIBERE 17.13 Il venerdì di Sakhir si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? ?????? ???? ????????????! @davidevalsecchi, @FedericaMasolin ci siete mancati tantissimo! Le qualifiche del Bahrain ECCEZIO… - SkySportF1 : Alle 12:30 LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW le prime libere della stagione 2023 #SkyMotori… - SkySportF1 : ???? ???????????????? ???? ??` ???????????? ?????????? ?????????????????????? LIVE ? - infoitsport : LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: Alonso vola, Ferrari da capire - RobertaFazio7 : RT @SkySportF1: LIVE le #FP2 in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW ? -