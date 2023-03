LIVE F1 | GP Bahrain 2023 in DIRETTA | iniziano le prove libere | la Ferrari vuole stupire

(Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la prima giornata diin tv/streaming – La presentazione del GP– Le cinque risposte del GPBuongiorno e bentrovati alladella prima giornata didel GP del, primo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Sakhir si prospetta un day-1 molto interessante in cui piloti e team dovranno trovare la messa a punto ideale per arrivare pronti alle qualifiche di domani e ancor di più alla gara di domenica. Lasi presenta a questo primo appuntamento stagionale tra dubbi e certezza. La nuova SF-23 si è dimostrata più efficiente dal punto di vista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? RIPARTE LA FORMULA 1: E’ DI NUOVO RACE WEEK SIGNORE E SIGNORI? ?? F1 in Bahrain: weekend da vivere interamente LI… - SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - paoloangeloRF : GP Bahrain, la conferenza piloti del giovedì - egidio_gialdini : 'Novità live dal Bahrain ottimismo FERRARI'. Gianmaria LERA, Alessandro GIANDELLI e Alessio CORONA, analizzano la p… - twospeakersinF1 : Nella seconda parte della conferenza troveremo: Zhou (Alfa Romeo), Gasly (Alpine), Leclerc (Ferrari), Russell (Merc… -

Il 5 marzo toccherà alla Formula 1 , con il Gran Premio del, primo dei 23 appuntamenti in ... il campionato dedicato alle moto elettriche), di cui 6anche su TV8 - Spagna, Italia, Olanda, ...... il Gran Premio del. Giovedì, si entra subito nel vivo, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che alle 13 saranno ospiti speciali su Sky Sport 24. Sabato,dal circuito di Sakhir, Carlo ...Il Gran Premio delsarà trasmesso in diretta sui canali Sky (Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno) e sarà disponibile anche instreaming sulle piattaforme SkyGo e Now Tv, mentre su TV8 ci ...

F1, gli orari e dove vedere il GP Bahrain in tv: oggi conferenza piloti in live streaming Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la prima giornata di prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP Bahrain – Le cinque risposte del GP Bahrain Buongiorno e bentrovati a ...Finalmente si parte con il Mondiale di Formula Uno 2023! La nuova annata è pronta a fare alzare il sipario su di sè con la prima giornata del Gran Premio del Bahrein, che si disputerà sul tracciato di ...