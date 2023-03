LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: Ferrari con una nuova ala posteriore, dalle 12.30 la FP1 (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.39 La Red Bull, da questo punto di vista, è la favorita numero uno per imporsi. La RB19, nel corso dei test che si son tenuti su questa pista, ha messo in mostra grande velocità sia sul giro secco che sul passo gara, gestendo in maniera perfette le gomme Pirelli. 11.36 La Ferrari si presenta a questo primo appuntamento stagionale tra dubbi e certezza. La nuova SF-23 si è dimostrata più efficiente dal punto di vista aerodinamico rispetto alla F1-75, avendo un rendimento in rettilineo decisamente superiore, ma nello stesso tempo ha palesato qualche problema nella gestione delle gomme sulla durata. Vedremo se i tecnici del Cavallino Rampante troveranno delle soluzioni a queste criticità. 11.33 Sulla pista di Sakhir si prospetta un day-1 molto interessante in cui piloti e team ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.39 La Red Bull, da questo punto di vista, è la favorita numero uno per imporsi. La RB19, nel corso dei test che si son tenuti su questa pista, ha messo in mostra grande velocità sia sul giro secco che sul passo gara, gestendo in maniera perfette le gomme Pirelli. 11.36 Lasi presenta a questo primo appuntamento stagionale tra dubbi e certezza. LaSF-23 si è dimostrata più efficiente dal punto di vista aerodinamico rispetto alla F1-75, avendo un rendimento in rettilineo decisamente superiore, ma nello stesso tempo ha palesato qualche problema nella gestione delle gomme sulla durata. Vedremo se i tecnici del Cavallino Rampante troveranno delle soluzioni a queste criticità. 11.33 Sulla pista di Sakhir si prospetta un day-1 molto interessante in cui piloti e team ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? RIPARTE LA FORMULA 1: E’ DI NUOVO RACE WEEK SIGNORE E SIGNORI? ?? F1 in Bahrain: weekend da vivere interamente LI… - SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - OA_Sport : LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: Ferrari con una nuova ala posteriore, dalle 12.30 la FP1 - - infoitsport : F1, gli orari e dove vedere il GP Bahrain in tv: oggi Libere 1 LIVE alle 12.3 - sportli26181512 : F1, gli orari e dove vedere il GP Bahrain in tv: oggi Libere 1 LIVE alle 12.30: Primo GP della stagione 2023: si co… -