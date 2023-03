LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: Ferrari al comando con le soft davanti a Hamilton, Perez distanzia Verstappen (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23 Di nuovo al lavoro Stroll e Magnussen, mentre Sainz si lancia per il suo primo giro con il set di soft nuove. Vediamo la prestazione di Carlos! 16.22 Di nuovo in pista Albon, ma attenzione! Ecco che torna in azione anche Sainz. Lo spagnolo monta di nuovo gomme soft. Vedremo la simulazione di qualifica? 16.21 Ci pensa Logan Sargeant a riportare una vettura in pista. Lo statunitense esce con la sua Williams con gomme soft. Vedremo come si svilupperà ora il suo lavoro, se penserà al time attack oppure al passo gara. 16.20 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2 1 Charles LECLERC Ferrari1:31.843 2 2 Carlos SAINZ Ferrari+0.113 2 3 Lewis Hamilton Mercedes+0.429 2 4 Pierre GASLY Alpine+0.525 1 5 Esteban OCON Alpine+0.572 1 6 ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Di nuovo al lavoro Stroll e Magnussen, mentre Sainz si lancia per il suo primo giro con il set dinuove. Vediamo la prestazione di Carlos! 16.22 Di nuovo in pista Albon, ma attenzione! Ecco che torna in azione anche Sainz. Lo spagnolo monta di nuovo gomme. Vedremo la simulazione di qualifica? 16.21 Ci pensa Logan Sargeant a riportare una vettura in pista. Lo statunitense esce con la sua Williams con gomme. Vedremo come si svilupperà ora il suo lavoro, se penserà al time attack oppure al passo gara. 16.20 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2 1 Charles LECLERC1:31.843 2 2 Carlos SAINZ+0.113 2 3 LewisMercedes+0.429 2 4 Pierre GASLY Alpine+0.525 1 5 Esteban OCON Alpine+0.572 1 6 ...

DIRETTA F1 - GP Bahrain 2023: Prove Libere 2 [LIVE TIMING e Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Rieccoci collegati per il secondo turno di prove libere del Gran Premio del Bahrain. A partire dalle 16:00 saremo live dal circuito di Sakhir con live timing e aggiornamenti in tempo reale. Nelle FP1 di questa mattina, il più veloce di tutti è stato Sergio Perez che ha ...

GP Bahrain 2023 La diretta delle PL1 di Sakhir Puoi rivivere la prima sessione delle prove libere del Bahrain attraverso il nostro LIVE.

F1 - GP Bahrain 2023, classifica prove libere 1 Pos. Pilota Team Tempo e ...

F1 / GP Bahrain 2023, prove libere 1: Perez al top, si gira Sainz | FormulaPassion.it 01:30 [F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato alla diretta scritta della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, il primo appuntamento del campionato 2023 di Formula 1. Dopo una lunga attesa è finalmente arrivato il momento di rivedere in azione team e piloti del Circus iridato, con la grande attesa ...