LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: Alonso spaventa la Red Bull! Ferrari luci e ombre: risultati e classifica (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 Sotto la bandiera a scacchi Alonso gira in 1:37.914, Verstappen in 1:37.519, Perez 1:38.203, Leclerc ancora ottimo in 1:37.596, Sainz 1:38.435 17.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP2!! Leclerc di nuovo in 1:37.799, Sainz non regge e valica ancora l’1:38.3 16.59 Siamo agli sgoccioli, ultimissimi giri per tutti. Alonso scende in 1:38.116, Verstappen dopo il cambio gomme 1:37.1, Leclerc ancora in 1:37.678, molto interessante l’andamento delle Rosse. 16.58 Leclerc ancora bene in 1:37.692, Sainz 1:38.010, Hamilton 1:39.408 16.57 Stroll 1:38.671, Sainz ancora bene in 1:37.869, Hamilton crolla in 1:38.933, Russell torna ai box, Perez 1:38.058, Alonso 1:37.542 16.56 Sainz procede in 1:37.823, Russell continua nel crollo in 1:39.289, Hamilton meglio in ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.01 Sotto la bandiera a scacchigira in 1:37.914, Verstappen in 1:37.519, Perez 1:38.203, Leclerc ancora ottimo in 1:37.596, Sainz 1:38.435 17.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP2!! Leclerc di nuovo in 1:37.799, Sainz non regge e valica ancora l’1:38.3 16.59 Siamo agli sgoccioli, ultimissimi giri per tutti.scende in 1:38.116, Verstappen dopo il cambio gomme 1:37.1, Leclerc ancora in 1:37.678, molto interessante l’andamento delle Rosse. 16.58 Leclerc ancora bene in 1:37.692, Sainz 1:38.010, Hamilton 1:39.408 16.57 Stroll 1:38.671, Sainz ancora bene in 1:37.869, Hamilton crolla in 1:38.933, Russell torna ai box, Perez 1:38.058,1:37.542 16.56 Sainz procede in 1:37.823, Russell continua nel crollo in 1:39.289, Hamilton meglio in ...

