LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: Alonso precede Red Bull e Leclerc, ora si lavora sul passo gara (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.46 Perez a martello in 1:37.229, Stroll 1:39.405, Hamilton 1:38.235, Sainz 1:38.846 16.45 Verstappen inizia la sua simulazione in 1:37.641, Sainz fa segnare 1:38.695, Russell 1:37.789, Hamilton 1:38.082, Leclerc 1:38.035 16.44 Sainz gira in 1:38.594, Norris 1:37.908, Hamilton 1:38.395, Leclerc migliora e vola in 1:37.923, interessante questo dato… Perez 1:37.781 16.43 Leclerc 1:38.603, Russell 1:37.864, Perez “peggiora” in 1:37.233, Hulkenberg 1:38.592 16.42 Entra in pista anche Alonso, mentre Perez inizia con un ottimo 1:36.829, Sainz in 1:38.300, Norris 1:38.212, Hamilton 1:37.935 16.41 Leclerc inizia la sua simulazione in 1:38.946, Hulkenberg 1:38.153, Norris 1:37.683. Entra in pista anche il campione del mondo 16.40 ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.46 Perez a martello in 1:37.229, Stroll 1:39.405, Hamilton 1:38.235, Sainz 1:38.846 16.45 Verstappen inizia la sua simulazione in 1:37.641, Sainz fa segnare 1:38.695, Russell 1:37.789, Hamilton 1:38.082,1:38.035 16.44 Sainz gira in 1:38.594, Norris 1:37.908, Hamilton 1:38.395,migliora e vola in 1:37.923, interessante questo dato… Perez 1:37.781 16.431:38.603, Russell 1:37.864, Perez “peggiora” in 1:37.233, Hulkenberg 1:38.592 16.42 Entra in pista anche, mentre Perez inizia con un ottimo 1:36.829, Sainz in 1:38.300, Norris 1:38.212, Hamilton 1:37.935 16.41inizia la sua simulazione in 1:38.946, Hulkenberg 1:38.153, Norris 1:37.683. Entra in pista anche il campione del mondo 16.40 ...

