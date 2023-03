LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: Alonso in testa con la Aston Martin. La classifica completa (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E classifica FP2 LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E classifica FP1 LA CRONACA DELLE FP1 17.13 Il venerdì di Sakhir si chiude qui. Ci rivediamo domani per FP3 e qualifiche! Grazie per la cortese attenzione, e buon proseguimento di serata 17.11 Giornata con pochi guizzi, invece, per la Mercedes. Hamilton e Russell non sono mai stati ai piani alti della classifica e, anche in ottica gara, non hanno brillato. Si annuncia un weekend complicato per le Frecce Nere? 17.09 In casa Ferrari una FP2 dai due volti. Bene Leclerc, soprattutto sul passo gara, Sainz meno, già con l’errore in FP1. La Sf-23 non era spinta al massimo per cui vedremo se le Rosse potranno insidiare i primi domani e domenica 17.07 Red Bull si conferma la vettura da battere. Eccellente in ogni ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI EFP2 LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI EFP1 LA CRONACA DELLE FP1 17.13 Il venerdì di Sakhir si chiude qui. Ci rivediamo domani per FP3 e qualifiche! Grazie per la cortese attenzione, e buon proseguimento di serata 17.11 Giornata con pochi guizzi, invece, per la Mercedes. Hamilton e Russell non sono mai stati ai piani alti dellae, anche in ottica gara, non hanno brillato. Si annuncia un weekend complicato per le Frecce Nere? 17.09 In casa Ferrari una FP2 dai due volti. Bene Leclerc, soprattutto sul passo gara, Sainz meno, già con l’errore in FP1. La Sf-23 non era spinta al massimo per cui vedremo se le Rosse potranno insidiare i primi domani e domenica 17.07 Red Bull si conferma la vettura da battere. Eccellente in ogni ...

