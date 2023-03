LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: alle 12.30 le FP1, la Ferrari prova a sorprendere (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la prima giornata di prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP Bahrain – Le cinque risposte del GP Bahrain Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Sakhir si prospetta un day-1 molto interessante in cui piloti e team dovranno trovare la messa a punto ideale per arrivare pronti alle qualifiche di domani e ancor di più alla gara di domenica. La Ferrari si presenta a questo primo appuntamento stagionale tra dubbi e certezza. La nuova SF-23 si è dimostrata più efficiente dal punto di vista aerodinamico rispetto alla F1-75, avendo un rendimento in ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la prima giornata di prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP– Le cinque risposte del GPBuongiorno e bentrovati alladella prima giornata di prove libere del GP del, primo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Sakhir si prospetta un day-1 molto interessante in cui piloti e team dovranno trovare la messa a punto ideale per arrivare prontiqualifiche di domani e ancor di più alla gara di domenica. Lasi presenta a questo primo appuntamento stagionale tra dubbi e certezza. La nuova SF-23 si è dimostrata più efficiente dal punto di vista aerodinamico rispetto alla F1-75, avendo un rendimento in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? RIPARTE LA FORMULA 1: E’ DI NUOVO RACE WEEK SIGNORE E SIGNORI? ?? F1 in Bahrain: weekend da vivere interamente LI… - SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - infoitsport : F1, gli orari e dove vedere il GP Bahrain in tv: oggi Libere 1 LIVE alle 12.3 - sportli26181512 : F1, gli orari e dove vedere il GP Bahrain in tv: oggi Libere 1 LIVE alle 12.30: Primo GP della stagione 2023: si co… - infoitsport : LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: il programma delle prove libere -