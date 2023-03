LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: a breve la FP2, si lavorerà nelle condizioni di qualifiche e gara (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15 Buongiorno e bentornati a Sakhir! Tra 45 minuti scatterà la FP2 del GP del Bahrain! RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 13.40 Appuntamento alle 16.00 per la FP2. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 13.39 Un fattore da tenere in considerazione è l’escursione termica. La temperatura dell’asfalto può raggiungere i 45°C mentre cala di almeno 15 gradi con l’avvicinarsi della sera. FP2, qualifiche e gara, disputate alle 18, avranno quindi condizioni differenti dalle restanti prove libere, programmate per il primo pomeriggio. Probabilmente nella FP2 avremo un quadro più veritiero. 13.36 La Red Bull ha confermato la sua velocità con benzina nel serbatoio: Perez e Verstappen, con le soft, hanno girato costantemente sull’1:38 basso, ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15 Buongiorno e bentornati a Sakhir! Tra 45 minuti scatterà la FP2 del GP del! RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 13.40 Appuntamento alle 16.00 per la FP2. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 13.39 Un fattore da tenere in considerazione è l’escursione termica. La temperatura dell’asfalto può raggiungere i 45°C mentre cala di almeno 15 gradi con l’avvicinarsi della sera. FP2,, disputate alle 18, avranno quindidifferenti dalle restanti prove libere, programmate per il primo pomeriggio. Probabilmente nella FP2 avremo un quadro più veritiero. 13.36 La Red Bull ha confermato la sua velocità con benzina nel serbatoio: Perez e Verstappen, con le soft, hanno girato costantemente sull’1:38 basso, ...

