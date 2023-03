LIVE Bundesliga: Borussia Dortmund-Lipsia 2-0 (Di venerdì 3 marzo 2023) Partita di cartello subito al venerdì al Signal Iduna Park: il Borussia Dortmund reduce da 9 vittorie in 9 partite nel 2023 prova a conquistare... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 marzo 2023) Partita di cartello subito al venerdì al Signal Iduna Park: ilreduce da 9 vittorie in 9 partite nel 2023 prova a conquistare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : LIVE Bundesliga: Borussia Dortmund-Lipsia dalle 20:30: Partita di cartello subito al venerdì al Signal Iduna Park:… - Calciodiretta24 : Risultati calcio live, venerdì 3 marzo 2023: Serie A e Bundesliga in evidenza - edicolasportiva : Bundesliga, Grifo segna ancora ma il Friburgo non passa. LIVE Bayern Monaco-Union Berlino 3-0… - zazoomblog : Bundesliga Grifo segna ancora ma il Friburgo non passa. LIVE Bayern Monaco-Union Berlino 3-0 - #Bundesliga #Grifo… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Bundesliga #FriburgoLeverkusen 1-1 Il gol di #Grifo illude l'eurorivale della #Juventus in… -