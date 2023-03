(Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 17:30 La nostrafinisce qui! Grazie mille per averci seguito, con ilappuntamento a domani con le gare ad inseguimento. A tutti i lettori di OA Sport auguriamo un buon proseguimento di giornata! 17:28 Domani l’inseguimento sarà davvero imperdibile, con 13 atlete in 50? e tutte le big (escluse le sorelle) davanti a giocarsi vittoria e podio. 17:27 Nella classifica di specialità Dorotheaè in lotta per la coppetta con Denise Herrmann. La tedesca è pettorale rosso con 310 punti, ma con 296 a -14 insegue proprio l’azzurra, per una coppa nell’unico format mancante che a questo punto diventa l’obiettivo dida qui a fine stagione (ancora una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint femminile Nove Mesto 2023 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sogna la rimonta su Simon in classifica -… -

... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno cinque le azzurre al cancelletto di ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Dopo un mese di stop per la disputa dei ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5... Arianna Secondini ore 15:10: C.ti Mondiali Mass Start Maschile (diretta) da Oberhof [...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Biathlon, Sprint femminile Nove Mesto 2023 in DIRETTA: Roeiseland vince su Tandrevold e A. Chevalier, 4a Wierer e 8a Vittozzi. E. Oeberg fuori dall'inseguimento! OA Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile di Nove Mesto (Repubblica Ceca), gara valevole per la Coppa del Mondo d ...