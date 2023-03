LIVE Berrettini-Rune 0-6 0-1, ATP Acapulco 2023 in DIRETTA: perché si è ritirato e cosa si è fatto (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE’ MATTEO Berrettini SI E’ ritirato VIDEO: IL RITIRO DI MATTEO Berrettini AGGIORNAMENTO 7.35: Matteo Berrettini si è ritirato perché aveva dolore alla gamba destra. Nelle prossime ore si sottoporrà a degli accertamenti. 06.37 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui: noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo una felice giornata. 06.36 Il romano chiuderà la settimana da n.23 del mondo, dunque una posizione recuperata. 06.35 Da capire cosa è realmente successo al numero 24 al mondo, che era rientrato in campo proprio in questa settimana dopo la bruciante sconfitta contro Andy Murray nel primo turno dell’Australian Open. 06.33 Matteo sin dall’inizio della ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHE’ MATTEOSI E’VIDEO: IL RITIRO DI MATTEOAGGIORNAMENTO 7.35: Matteosi èaveva dolore alla gamba destra. Nelle prossime ore si sottoporrà a degli accertamenti. 06.37 La nostrafinisce qui: noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo una felice giornata. 06.36 Il romano chiuderà la settimana da n.23 del mondo, dunque una posizione recuperata. 06.35 Da capireè realmente successo al numero 24 al mondo, che era rientrato in campo proprio in questa settimana dopo la bruciante sconfitta contro Andy Murray nel primo turno dell’Australian Open. 06.33 Matteo sin dall’inizio della ...

